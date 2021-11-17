В Днепропетровской области отец избил четырехлетнюю дочь: от полученных травм она умерла
В одном из сел Синельниковского района на Днепропетровщине мужчина жестоко избил собственную дочь. От сильных травм потерпевшая 4-летняя девочка скончалась через неделю.
Подозреваемый мужчина уже задержан. О трагическом случае сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Правоохранители отмечают, что сообщение о смерти ребенка 16 ноября поступило от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Согласно врачебному свидетельству, девочка умерла именно в результате избиения.
На месте происшествия работали правоохранители отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции. За совершение тяжкого преступления отца ребенка задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.
Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
Если вину мужчины докажут, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.
Напомним: в Днепре ранее судимый мужчина избил свою сожительницу, которая на рука держала двухмесячного ребенка. Малыш упал на пол, у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кисты и ушибы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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