В Днепропетровской области отец избил четырехлетнюю дочь: от полученных травм она умерла

В одном из сел Синельниковского района на Днепропетровщине мужчина жестоко избил собственную дочь. От сильных травм потерпевшая 4-летняя девочка скончалась через неделю.

Подозреваемый мужчина уже задержан. О трагическом случае сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в области.

Правоохранители отмечают, что сообщение о смерти ребенка 16 ноября поступило от фельдшера бригады скорой медицинской помощи. Согласно врачебному свидетельству, девочка умерла именно в результате избиения.

На месте происшествия работали правоохранители отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции. За совершение тяжкого преступления отца ребенка задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

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Следователи начали досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Если вину мужчины докажут, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Напомним: в Днепре ранее судимый мужчина избил свою сожительницу, которая на рука держала двухмесячного ребенка. Малыш упал на пол, у него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кисты и ушибы.

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