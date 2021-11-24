На Харьковщине разгорелся скандал вокруг матери, которая якобы употребляла наркотики при ребенке. Видео и заявление полиции

В харьковских соцсообществах 23 ноября распространили видео, на котором женщина с ребенком на руках якобы употребляет наркотические вещества. В подписи к нему отмечалось, что это 18-летняя жительница города Люботин, и призвали правоохранителей наказать горе-мать.

Ролик опубликовал ряд местных Telegram-каналов. В полиции отметили, что он был снят раньше, однако "героиню" и того, кто снимал, уже установлено (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Люботине 18-летняя "яжемать" употребляет наркотики при ребенке. Как говорит автор, месяц назад, когда ребенок в очередной раз лежал в больнице, она ушла и забухала", – говорилось в подписи к кадрам.

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Также в сети подчеркнули, что правоохранители и специалисты службы по делам детей о проблеме уже осведомлены. В частности, ребенка у молодой женщины якобы намерены забрать.

Позже инцидент прокомментировал представитель ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ролик был снят не в тот день, когда он распространился в соцсетях. Полицейские уже установили лиц, а также местонахождение тех, кто был в кадре и за ним.

Однако опросить их не смогли: оказалось, что "героиня" ролика сейчас с ребенком находится в COVID-отделении больницы.

"После выздоровления ей обязательно придется ответить копам на вопросы, которые возмутили харьковчан", – заверил Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Дарницкого района Киева заявили о "навале наркозависимых", якобы собиравшихся у аптек, чтобы раздобыть метадон. В сети было опубликовано видео.