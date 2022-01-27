Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела солдатом Артемием Рябчуком сослуживцев в Днепре. В результате преступления погибли пять человек и пять получили ранения.

Об этом Балан сообщил на экстренном брифинге в Днепре, передает "Суспільне". По его словам, от исполнения обязанностей на время расследования отстранен командир воинской части, где произошла трагедия, его заместитель по работе с личным составом и начальник штаба, чтобы они не могли влиять на расследование.

Решение командующего поприветствовал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, заметив, что это поступок подлинного офицера. Также он назвал имя вероятного исполняющего обязанности командующего Нацгвардией Украины.

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"Я внес представление президенту о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме", – заверил Монастырский у себя в Facebook.

Напомним, событие произошло 27 января около 03:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Установлено, что Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаильского района Одесской области.

Погибшие – преимущественно ровесники стрелка. Гражданская погибшая, 1986 года рождения, работала на проходной завода.

Одна из раненых, 22-летняя Жанна Шарова, находится в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, злоумышленник был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь со стражами порядка.

Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.