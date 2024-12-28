Изнасилование девочки на Закарпатье: защита обвиняемых в очередной раз пытается затянуть рассмотрение дела
В Воловецком районном суде Закарпатской области начались финальные дебаты по резонансному делу по изнасилованию несовершеннолетней. Защита и обвиняемые снова пытались затянуть процесс.
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей. Как отмечают представители компании, 26 декабря суд рассмотрел заявление об отводе председательствующего судьи и отказал в его удовлетворении.
"Сегодня перед началом рассмотрения выяснилось, что мать одного из обвиняемых, являющегося его законным представителем по делу, попала в больницу. Однако никаких доказательств об этом защита не предоставила".
Уже во время судебного заседания мать других обвиняемых сообщила, что ей стало плохо, в результате чего не смогла выступить и попросила перенести слушания", – рассказали в юридической компании "Миллер".
В связи с этим судебные прения перенесли, и их проведение запланировано на 10 января 2025 года. Во время заседания выступит еще один обвиняемый и его законные представители, а у каждого из подозреваемых будет возможность произнести последнее слово. После этого суд перейдет в совещательную комнату для принятия окончательного решения.
Отметим, что преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних парней из села Верхние Ворота на Закарпатье совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Процесс совершения насилия обвиняемые снимали на видео и выложили в сеть. Сначала суд назначил подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, но затем сократил срок до двух лет испытательного срока из-за того, что они не достигли совершеннолетия.
Как сообщал OBOZ.UA:
– судья Оксана Софилканыч, оскандалившаяся мягким приговором трем подросткам, изнасиловавшим 14-летнюю односельчанку в Верхних Воротах Закарпатской области, пошла на больничный в разгар общественного резонанса вокруг громкого преступления.
– обвиняемые после освобождения из-под стражи не придерживались домашнего ареста. Они выходили на улицу и при встрече с девочкой кричали ей в след обиды. Их жертва боялась, что они снова вернутся в школу, где ей придется встречаться с обидчиками.
– в селе Верхние Ворота Закарпатской области рассказывают, что семья братьев-близнецов Ростислава и Владислава Г., участвовавших в изнасиловании 14-летней школьницы, по местным меркам богата, их бабушка ездит на заработки в Италию. Семью третьего участника изнасилования Михаила Т. считают в деревне благополучной и тоже состоятельной.
– в марте 2023 подростков приговорили к условному сроку, однако родные девочки не согласились с таким решением и обнародовали историю. Это преступление вызвало негодование в обществе. Только благодаря этому и привлечению к делу серьезных адвокатов, дело удалось вернуть в суд для нового рассмотрения. В то же время сторона защиты подростков делает все для того, чтобы затянуть рассмотрение дела, а Закарпатская областная прокуратура настаивает на более мягкой статье для обвиняемых. Подробнее о деле читайте в материале OBOZ.UA.
– обеим обвиняемым по делу об изнасиловании девочки в Закарпатье исполнилось 18 лет, и перед завершением судебного разбирательства они вдруг решили мобилизоваться. Очевидно, таким образом подсудимые пытаются избежать ответственности.
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