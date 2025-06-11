Исчез во время отдыха на пруду: на Черниговщине нашли мертвым 14-летнего подростка. Фото

В Черниговской области в местном пруду утонул 14-летний подросток. В среду, 11 июня, спасатели подняли его тело из водоема.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Трагедия случилась в поселке Довгалевка Прилуцкого района.

В пресс-службе отметили, что подросток пропал во время отдыха на пруду днем ранее.

"В селе Довгалевка Талалаевской территориальной громады Прилуцкого района завершен поиск 14-летнего подростка, который исчез накануне во время отдыха на местном пруду. В 11:13 водолазы подняли тело парня из водоема", – сказано в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены два человека личного состава, одна единица техники и лодка. Также работали три водолаза Прилуцкой спасательно-водолазной станции.

В ГСЧС призвали украинцев соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное 9 июня заметили отдыхающие.

В Днепре 10 мая в карьере на Красном Камне также обнаружили тело мужчины, который утонул. Как оказалось, свидетелями ЧП были подростки, но они не спасали человека в беде, а просто снимали его на мобильный телефон и насмехались.

А в Черкасской области 18 апреля пропал маленький мальчик в возрасте двух лет. Артем ушел со двора незаметно для взрослых – и домой уже не вернулся. Тело мальчика обнаружили в местном водоеме.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Лубны на Полтавщине утонул пятилетний мальчик – его тело нашли в местном пруду. Нашел ребенка 67-летний житель города 19 апреля около 18:15 и сразу сообщил об этом в полицию.

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