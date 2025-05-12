В Днепре подростки снимали на видео тонущего мужчину, но не оказали помощь: он погиб

В Днепре 10 мая в карьере на Красном Камне обнаружили тело утонувшего мужчины. Как оказалось, свидетелями ЧП были подростки, но они не спасали человека в беде, а просто снимали его на мобильный телефон и насмехались.

Видео дня

Источник OBOZ.UA сообщил, что полиция обнаружила в социальных сетях соответствующее видео. Подростки снимали, как мужчина тонул в озере, пытался ухватиться за какие-то палки и держаться на плаву. Никакой помощи авторы ролика потерпевшему не оказали.

Правоохранители выясняют все детали случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 УК (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

По данным D1, об обнаружении тела мужчины в воде сообщила на линию 102 15-летняя девушка.

Погибший – 67-летний мужчина. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Кадры, которые снимали свидетели ЧП на карьере на Красном Камне, публиковали днепровские Telegram-каналы.

Как писал OBOZ.UA, вечером 11 мая в Хмельницком на крыше грузового поезда ребенка ударило электрическим током. 15-летний подросток сам взобрался на вагон. Парень выжил, он был госпитализирован в ожоговое отделение и перенес операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!