На Полтавщине в пруду нашли тело пятилетнего мальчика: детали трагедии

В городе Лубны Полтавской области утонул пятилетний мальчик – его тело нашли в местном пруду. Ужасную находку совершил 67-летний житель города 19 апреля около 18:15 и сразу сообщил об этом полиции.

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Об этом сообщает полиция Полтавщины. Получив сообщение, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

За указанным адресом оперативно выехали оперативники Лубенского райотдела полиции, криминалисты, судебно-медицинский эксперт, а также группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители провели первоочередные следственные действия, а тело ребенка было поднято из водоема.

Как сообщил Артем Солтан, временно исполняющий обязанности начальника Лубенского райотдела полиции, по предварительным данным, погибшим является местный мальчик, которому было пять лет. Тело ребенка передано на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Следственное подразделение полиции под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры открыло уголовное производство по признакам пункта 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство малолетнего ребенка.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Идет активная следственная фаза, опрашиваются возможные свидетели, проверяется версия о несчастном случае или возможной причастности третьих лиц. Правоохранители призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Напомним, в Черкасской области 18 апреля исчез маленький мальчик в возрасте двух лет. Артем ушел со двора незаметно для взрослых и домой уже не вернулся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к изнасилованию двух подростков.

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