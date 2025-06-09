В Киеве на Троещине в озере Алмазное обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото

В Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причины и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 8 июня к ним поступило сообщение о том, что на озере Алмазном, что в Деснянском районе столицы, в воде находится тело человека.

"О происшествии сообщили граждане, отдыхавшие неподалеку от места трагедии. Прибыв, спасатели обнаружили на поверхности воды на расстоянии 7 метров от берега тело мужчины без признаков жизни, которое с помощью водолазного снаряжения было поднято из воды и доставлено к берегу", – рассказали в ГСЧС.

Погибший был передан правоохранителям для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в местном водоеме обнаружили утопленника. Чтобы доставить тело погибшего на берег, на место происшествия вызвали спасателей.