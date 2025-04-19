'Незаметно вышел со двора': в Черкасской области нашли мертвым 2-летнего мальчика

В Черкасской области 18 апреля исчез двухлетний маhttps://www.obozrevatel.com/entity/utonul-rebenok/льчик. Маленький Артем незаметно вышел со двора – и не вернулся домой.

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Малыша искали почти сутки и в конце концов тело мальчика обнаружили в местном водоеме. Подробности трагедии сообщила спикер Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Общественному Черкассы".

Маленький житель одного из населенных пунктов Золотоношского района исчез накануне после обеда. На поиски малыша бросили все силы, полицейские также обратились к местным жителям с просьбой помочь в поисках.

"Мальчик исчез днем, около 14:30. Его объявили в розыск. Как выяснилось, он незаметно вышел со двора и забрел к реке, где и нашли его тело", – рассказала спикер полиции региона.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, ранее стало известно, что на Львовщине в озере утонули двое мужчин. Рыбалка, на которую они выбрались, чтобы отдохнуть, обернулась трагедией.

А вот чуть не утонувшему на Киевщине пенсионеру повезло больше: ему на помощь вовремя подоспели бойцы ГСЧС, которые спасли мужчину.

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