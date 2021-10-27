Проклятая дорога: в Харькове на месте смертельной аварии с Infiniti произошло новое ДТП. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Проклятая дорога: в Харькове на месте смертельной аварии с Infiniti произошло новое ДТП. Видео

В Харькове вечером 27 октября у грузовика во время движения взорвалось колесо. Авария произошла на улице Одесской, где накануне смертельное ДТП совершил 16-летний "мажор" на Infiniti.

В сети это место уже прозвали проклятым. О событии сообщил один из очевидцев, местные Telegram-каналы распространили его видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, взрыв был таким сильным, что у стоящих рядом автомобилей даже сработали сигнализации.

У грузовика взорвалось колесо
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"Бог проклял это место?! На том же месте, где вчера было смертельное ДТП, у грузового авто взорвалось колесо. Бахнуло так, что сигнализации сработали", – прокомментировал автор видео.

Кадры с места новой аварии в Харькове

Пользователи сети добавили, что это место на улице Одесской действительно "проклятое". Некоторые даже заявили, что теперь будут обходить его "десятой дорогой". Также в комментариях харьковчане отметили, что такое совпадение выглядит жутко.

ДТП произошло на улице Одесской у перекрестка с проспектом Гагарина, как и смертельная авария с Infiniti

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti, двигаясь на большой скорости по улице Одесской, врезалось в Chevrolet Aveo, который ехал на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения автомобили буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

  • За рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский. Несовершеннолетний виновник аварии в соцсетях хвастался, что гонял на красный свет, разбил четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за деньги.

  • Отец юноши решил пойти ва-банк. Несмотря на то, что его сын уже привлекался к административной и уголовной ответственности (и получил условный срок), мужчина отрицает его вину и в тех случаях, и в этот раз.