Проклятая дорога: в Харькове на месте смертельной аварии с Infiniti произошло новое ДТП. Видео

В Харькове вечером 27 октября у грузовика во время движения взорвалось колесо. Авария произошла на улице Одесской, где накануне смертельное ДТП совершил 16-летний "мажор" на Infiniti.

В сети это место уже прозвали проклятым. О событии сообщил один из очевидцев, местные Telegram-каналы распространили его видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, взрыв был таким сильным, что у стоящих рядом автомобилей даже сработали сигнализации.

Видео дня

"Бог проклял это место?! На том же месте, где вчера было смертельное ДТП, у грузового авто взорвалось колесо. Бахнуло так, что сигнализации сработали", – прокомментировал автор видео.

Пользователи сети добавили, что это место на улице Одесской действительно "проклятое". Некоторые даже заявили, что теперь будут обходить его "десятой дорогой". Также в комментариях харьковчане отметили, что такое совпадение выглядит жутко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti, двигаясь на большой скорости по улице Одесской, врезалось в Chevrolet Aveo, который ехал на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения автомобили буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.