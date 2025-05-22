Гематомы на лице и перелом ребер: на Львовщине жестоко избили ветерана войны, который работает в ТЦК

В городе Новый Раздел Львовской области группа из восьми мужчин избила сотрудника ТЦК и СП, который с февраля 2022 добровольно стал на защиту Украины и воевал на Донетчине, Луганщине и Харьковщине в составе 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Военнослужащий перевелся на работу в военкомат по состоянию здоровья.

Видео дня

Ветерана жестоко избили около 23:00 среды, 21 мая, когда он принимал участие в мероприятиях оповещения военнообязанных. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Старший солдат Нестор Дыдык подошел к гражданскому на проспекте Шевченко. Мужчина отреагировал на просьбу предъявить военно-учетные документы хамством и оскорблениями.

"Через несколько минут подбежала группа из восьми мужчин и начала наносить удары военнослужащему. Его свалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих", – рассказали в территориальном центре.

Дыдыка госпитализировали. По состоянию на утро 22 мая он находился в больнице, известно о гематомах на лице и переломе ребер. Окончательный диагноз врачами устанавливается.

В 2014 году Дыдык был на Майдане, отстаивал справедливость на улице Грушевского – тогда его жизни угрожали дубинки и пули беркутовцев.

В течение 2022-2023 годов он воевал против российских оккупантов – тогда его жизни угрожали российские снаряды.

В 2025 году он продолжает служить украинскому народу – и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих – тех, кого он защищал.

По факту избиения ветерана полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ.

"Предостерегаем: подобные факты нападения на военнослужащих не пройдут для нападающих просто так. Ответственность будет неотвратимой и с реальными терминами", – напомнили в ТЦК и СП.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 18 апреля в Гидропарке в Киеве подростки напали на военнослужащего, повалили его на землю и избили.

– Полицейские на месте происшествия задержали двоих подозреваемых. Уже на следующий день они нашли еще двух несовершеннолетних нападающих. Было открыто уголовное производство по факту хулиганства – часть 2 статьи 296 УКУ. За это грозит до четырех лет лишения свободы.

– Официально о подозрении подростов уведомили 21 апреля. 24-го числа суд избрал меру пресечения (она будет действовать до 19 июня 2025 года). Троих парней отправили под круглосуточный домашний арест, а одного – под ночной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!