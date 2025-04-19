Избили военного в Гидропарке: полицейские Киева задержали четырех нападавших. Фото

Правоохранители Киева задержали четырех несовершеннолетних злоумышленников, избивших военного в Гидропарке. Событие произошло в пятницу, 19 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.

"Напомним, вчера, 19 апреля, группа ребят спровоцировала конфликт с военнослужащим, после чего, свергнув его на землю, избили руками и ногами. Полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей в порядке статьи 208 УПК Украины. Ими оказались 17-летние местные жители", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в субботу, 19 апреля, полицейские задержали еще двоих несовершеннолетних нападавших – это киевляне в возрасте 15 и 17 лет.

По факту хулиганства начато уголовное производство (часть 2 статьи 296 УК Украины). В соответствии с санкцией статьи за совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске нашли мертвым 19-летнего парня. Выяснилось, что к его убийству причастны три несовершеннолетних. На теле погибшего, обнаруженном на окраине облцентра, близ Вовчинецких холмов, были многочисленные ножевые ранения.

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