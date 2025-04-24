Подросткам, избившим военного в киевском Гидропарке, избрали меру пресечения: что решил суд

Четырем подросткам, подозреваемым в избиении в Киеве военного, Днепровский райсуд столицы 24 апреля избрал меру пресечения, которая будет действовать до 19 июня 2025 года. В частности, троих парней отправили под круглосуточный домашний арест, а одного – под ночной.

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Как отмечает Суспільне, под круглосуточный домашний арест отправлены 17-летние задержанные. Ночной арест для 15-летнего будет действовать с 20:00 до 06:00.

Именно такую меру пресечения и требовала столичная прокуратура. Там отметили, что со стороны подозреваемых существуют риски укрывательства от следствия, уничтожения документов, влияния на потерпевшего и свидетелей, и продолжения совершения аналогичных преступлений.

Также прокурор добавил, что подозреваемые "не имеют сдерживающих факторов от укрывательства".

Защита ребят ходатайствовала о более мягких мерах предосторожности.

По словам адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. Он якобы был под хмельком и громко ругался, что и стало причиной конфликта.

Однако пострадавшего в суде не было, а рассказать вещателю об обстоятельствах, повлекших драку, он отказался. По словам военного, он несколько дней провел в больнице, но уже покинул Киев и вернулся в свою воинскую часть.

Как сообщал OBOZ.UA, инцидент произошел 18 апреля в Гидропарке столицы. Подростки напали на военнослужащего, повалили его на землю и избили. В тот же день кадры избиения попали в сеть. Этот инцидент вызвал возмущение среди жителей города и привлек внимание правоохранительных органов.

Известно, что пострадавший приехал в Киев в отпуск.

Полицейские сразу на месте происшествия задержали двоих подозреваемых. А уже на следующий день, в субботу, задержали еще двух несовершеннолетних нападающих. Было открыто уголовное производство по факту хулиганства – часть 2 статьи 296 УК Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении задержанным подросткам только 21 апреля. По указанной статье злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

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