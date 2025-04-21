Воин приехал в Киев в отпуск: в прокуратуре рассказали подробности нападения на военного в Гидропарке

Правоохранители сообщили о подозрении подросткам, избившим военного в столичном Гидропарке. Как установило следствие, пострадавший приехал в Киев в отпуск.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева четырем несовершеннолетним сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 296 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как следовало, 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим. Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск.

По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным. Видео схватки зафиксировали очевидцы. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске нашли мертвым 19-летнего парня. Выяснилось, что к его убийству причастны три несовершеннолетних. На теле погибшего, обнаруженном на окраине облцентра, близ Вовчинецких холмов, были многочисленные ножевые ранения.

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