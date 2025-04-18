В киевском Гидропарке толпа подростков избила военного: полиция задержала двух из них. Видео

В пятницу, 18 апреля, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Двое несовершеннолетних уже задержаны.

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Кадры потасовки распространили в сети. Сообщалось, что пострадавший получил травмы, но его состояние стабильное.

Этот инцидент вызвал возмущение среди жителей города и привлек внимание правоохранительных органов. OBOZ.UA стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства происшествия в Днепровском районе Киева.

Позже правоохранители сообщили, что, по предварительной информации, группа парней подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. После этого молодые люди повалили пострадавшего на землю и стали его бить ногами и руками.

Полицейские уже задержали двух нападавших, ими оказались 17-летние местные жители. Правоохранители принимают меры по установлению остальных участников избиения военного.

"В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске нашли мертвым 19-летнего парня. Выяснилось, что к его убийству причастны три несовершеннолетних. На теле погибшего, обнаруженном на окраине облцентра, близ Вовчинецких холмов, обнаружены многочисленные ножевые ранения.

Вскоре полиция объявила подозрение третьему подростку, подозреваемому в жестоком убийстве 19-летнего парня на окраине Ивано-Франковска. Двое других несовершеннолетних фигурантов уже были арестованы по решению суда.

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