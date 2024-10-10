Экссудьи Тандыру, сбившего нацгвардейца на блокпоста, снова продлили меру пресечения: подробности

Суд продолжил меру пресечения бывшему судье Алексею Тандыру, который 26 мая прошлого года насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте. Он обвиняется в совершении ДТП в состоянии опьянения.

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Тандыр будет находиться под стражей до декабря 2024 года. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Решение о продлении меры пресечения вынес Святошинский районный суд Киева в четверг, 10 октября.

По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 8 декабря 2024 года включительно.

Отмечается, что судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей.

Напомним, что Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпоста. Военный погиб в результате ДТП

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что в момент дорожно-транспортного происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время заседания ВРП (Высшего совета правосудия – ред.) Тандыр возразил, что употреблял алкоголь накануне. В то же время, во время заседания подозреваемый признал вину за сбивание украинского военнослужащего Национальной гвардии и заверил, что будет сотрудничать со следствием.

Суд уже вторично продолжает меру пресечения экссудии Алексею Тандыру. В прошлый раз такое решение Святошинский районный суд Киева вынес 23 августа.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля.

4 апреля Святошинский райсуд Киева оставил под стражей Алексея Тандыра до 2 июня 2024 года. Его адвокаты заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию, из-за чего просили освободить его из-под стражи.

6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

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