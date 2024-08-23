Экс-судье Тандыру, который сбил нацгвардейца на блокпосту, продлили меру пресечения: подробности

В пятницу, 23 августа, экс-судии Алексею Тандыру, который сбил нацгвардейца на блокпосте, продолжили меру пресечения. Он будет оставаться под стражей до 21 октября 2024 года.

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Соответствующее решение было принято Святошинским районным судом Киева. Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

Отметим, что незадолго до этого, в начале августа Тандыра уволили с должности судьи Макаровского районного суда из-за "совершения существенного дисциплинарного проступка".

Напомним, что Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосте. Военный погиб в результате ДТП. При этом тогдашний судья утверждал, что якобы машиной управлял "не он", а водитель скрылся.

27 мая 2023 Печерский районный суд Киева отправил под стражу своего коллегу из Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения.

4 марта 2024 года Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Он должен находиться в СИЗО до 12 апреля.

4 апреля Святошинский райсуд Киева оставил под стражей Алексея Тандыра до 2 июня 2024 года. Его адвокаты заявили, что судья хочет мобилизоваться в армию, в связи с чем просили освободить его из-под стражи.

6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

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