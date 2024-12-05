Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте, снова продлили меру пресечения: новые подробности

Бывшему судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру продлили меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога – до 2 февраля 2025 года включительно. Его подозревают в совершении смертельного ДТП 25 мая 2023 года на въезде в Киев, в результате которого погиб воин Национальной гвардии.

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Судебное заседание провел Святошинский районный суд города Киев. По ходатайству прокуроров Киевской горпрокуратуры суд в четверг, 5 декабря, продлил фигуранту срок ожидания в СИЗО.

Напомним, что на заседании по продлению меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Следовательно, суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.

Уже на заседании 4 декабря обвиняемый подал ходатайство об отводе судьи.

В суде 5 декабря он снова попросил об отводе судьи, но ходатайство не удовлетворили. После этого содержание фигуранта под стражей (без альтернативы залога) продлили.

Тандыр призывал суд назначить более мягкую меру пресечения, однако прокурор предупредил о рисках бегства подозреваемого или давления на семью погибшего нацгвардейца и свидетелей.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия тогдашний судья Тандыр лишился своей должности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus пьяным (это подтвердила судебно-психологическая экспертиза), сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосте. Военный погиб на месте аварии.

– В конце того же месяца Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под стражу. С тех пор меру пресечения для бывшего судьи продлевали несколько раз.

– Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП, можно посмотреть по ссылке.

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