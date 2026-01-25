Экс-судье Тандыру присудили компенсацию по делу смертельного ДТП с военным

Содержание бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра под стражей без определения залога якобы нарушило европейские стандарты свободы и безопасности. Соответственно, Европейский суд по правам человека присудил Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных расходов, которые должна выплатить Украина.

В частности, суд пришел к выводу, что содержание Тандыра в СИЗО более двух с половиной лет без рассмотрения альтернативных мер пресечения противоречит Европейской конвенции по правам человека. Об этом говорится в решении ЕСПЧ по "делу Редкодубского и других против Украины".

В решении указано, что украинские суды при принятии решений о продлении срока содержания подозреваемого под стражей,"неоднократно приводили одинаковые аргументы", а именно "риск побега, давление на свидетелей или препятствование правосудию". Однако в судах ни разу "не приводились конкретные и убедительные доказательства".

"Рассмотрев все предоставленные ему материалы, суд не нашел ни одного факта или аргумента, способного убедить его прийти к другому выводу о приемлемости и обоснованности этих жалоб. Принимая во внимание свою практику по этому вопросу, суд считает, что в этом деле продолжительность досудебного содержания клиента заявителей под стражей была чрезмерной. Таким образом, эти жалобы являются приемлемыми и свидетельствуют о нарушении статьи №5 §3 Конвенции", – подчеркнули в европейском суде.

Также в ЕСПЧ отмечают, что украинские суды якобы фактически не рассматривали возможность применения к Тандыру альтернативных мер пресечения – залога, домашнего ареста или других форм ограничения свободы.

Так или иначе, ЕСПЧ присудил Тандыру 2 100 евро компенсации морального вреда и 250 евро возмещения судебных расходов, которые должно выплатить государство Украина.

Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus пьяным (это подтвердила судебно-психологическая экспертиза), сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который устанавливал инженерные заграждения на блокпосту. Военный погиб на месте аварии.

В конце того же месяца Печерский райсуд Киева отправил подозреваемого под стражу.

Видео с бодикамеры женщины-полицейской, которая была на блокпосту возле места ДТП, можно посмотреть по этой ссылке.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 286-1 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В августе 2024 года по решению Высшего совета правосудия тогдашний судья Тандыр потерял свою должность.

Как сообщал OBOZ.UA, все это время подозреваемый находится в СИЗО.

