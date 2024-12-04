Судья Тандыр, пьяным сбивший нацгвардейца на блокпосту, сменил адвоката и ходатайствует об отводе судьи. Фото

Экс-судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, обвиняемый в смертельном сбитии нацгвардейца на блокпосте, уже второй раз за год сменил адвоката. И первое же ходатайство нового защитника Тандыра было об отводе судьи.

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Об этом из зала суда сообщает издание "Грати". По информации издания, бывшего судью Тандыра теперь защищает адвокат Богдан Глядык.

Ходатайство об отводе судьи Ивана Бандуры защитник обосновал якобы нарушением порядка автораспределения дел – несколько судей не участвовали в таком распределении из-за пребывания в отпуске.

Отвод рассмотрела судья Оксана Поплавская (в ходатайстве адвоката сказано, что она также не участвовала в автораспределении) и оставила его без удовольствия.

Ходатайство об отводах судьи – системная практика защиты по этому делу; уже было пять аналогичных ходатайств об отводах, которые были рассмотрены и отклонены, отметил прокурор по делу Михаил Доманицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Алексей Тандыр ночью 26 мая 2023 года, находясь за рулем Lexus, сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосте. Военный в результате ДТП погиб.

Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что на момент ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце мая 2023 года Печерский райсуд Киева отправил под стражу судью Тандыра.

Меру пресечения для судьи продлевали несколько раз. Последний раз Тандыра оставили в СИЗО в октябре этого года. Именно во время слушаний по продлению меры пресечения защита и ходатайствовала об отводах судей.

В августе этого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Тандыра с должности в Макаровском райсуде Киевской области.

Господин Тандыр виновным себя не признает.

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