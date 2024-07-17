Экс-председателю Верховного суда Князеву продлили меру пресечения: детали решения

Высший антикоррупционный суд Украины 17 июля продлил для экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей. Ему до 17 сентября запрещено выезжать из Украины, также бывший глава суда должен прибывать по первому требованию к следователю, прокуратуре и суду, сообщать об изменении места жительства и работы.

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Князеву запрещено также контактировать с определенными в судебном определении лицами. Подробности решения обнародовали в ВАКС.

Согласно сообщению, 17 июля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила экс-председателю Верховного Суда срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей.

Суд обязал Князева, который вышел из-под стражи под залог и с которого в мае текущего года сняли электронный браслет в связи с "проблемами со здоровьем", обязан прибывать по каждому требованию к следователю, прокуратуре и суду .

Ему запрещено без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда выезжать за пределы территории Украины, Князев должен сообщать об изменении места жительства или работы.

Бывшему председателю Верховного Суда, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, необходимо удержаться общения с определенными в определении суда лицами, а также сдать на хранение в ГУ ГМС в г. Киеве свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие такое право.

"Следующее подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 30 июля 2024 года", – добавили в ВАКС.

Напомним, 15 мая 2023 стало известно, что НАБУ и САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. По данным следствия, к делу причастны руководство и рядовые судьи. В то же время СМИ сообщали, что взятку Князев получил за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Бывшему судье инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

От одного судебного заседания к другому сумма залога все уменьшалась и уменьшалась, пока 31 января 2024 года за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день экс-председателя Верховного Суда освободили из-под стражи, надев на него электронный браслет.

А 27 мая электронный браслет с него сняли. Суд мотивировал это решение тем, что у обвиняемого возникли проблемы со здоровьем.

10 июля стало известно, что Князева заметили в Закарпатье вблизи границы с Румынией. Он ехал в авто Voskswagen как пассажир. О возможной попытке экс-судьи выехать за пределы Украины пограничники информировали полицию и ТЦК. Самого Князева завернули и отправили за пределы пограничной полосы

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