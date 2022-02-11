ДТП с авто Ярославского: подозреваемый в сокрытии преступления перестал выходить на связь

Мужчина, накануне признавший причастность к ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского, а сейчас подозреваемый в сокрытии преступления, не выходит на связь со следователями. Прокуратура подготовит ходатайство об избрании ему меры пресечения по новому подозрению.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко. По его словам, сейчас контакта с лицом нет, он скрывается от органов следствия.

"Он не общается со следователем, не выходит на связь", – сказал Чубенко.

Какую меру пресечения будут просить прокуроры, он ответить затруднился, отметив, что вопрос еще решается.

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Напомним, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на 36-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, утверждавший, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить как "лжесвидетель".

Как сообщал OBOZREVATEL, камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена после ДТП на упомянутом участке дороги. Два автомобиля, потерявшие неподалеку от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

11 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен, впоследствии поспешно улетевший в Лондон.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала выезд Ярославского за границу "странным". Она взяла на личный контроль расследование дела по резонансному ДТП.

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