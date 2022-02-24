Днепровского стрелка хотят отправить "на губу": в резонансном деле появился новый поворот

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Саляк подал в суд ходатайство об изменении сроков меры пресечения и места содержания подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука. Его намерены "забрать" из следственного изолятора и отправить на гаупвахту. Такие действия адвокаты Рябчука расценили не просто как новую попытку оказать давление на их подзащитного, но и угрозу его жизни и здоровья.

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В распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, подписанный Андреем Саляком. В нем следователь Государственного бюро расследований просит продлить срок меры пресечения, который заканчивается 24 марта 2022 года.

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Для завершения досудебного расследования еще предстоит провести психолого-психиатрическую экспертизу, исполнение которой, по словам экспертов, может занять до двух месяцев (для этого Рябчука переведут в Винницу). Также необходимо завершить судмедэкспертизы пятерых пострадавших в результате стрельбы на "Южмаше", провести следственные эксперименты с их участием и со свидетелями – их семеро.

"Провести указанные действия в предусмотренный законом срок не представляется возможным по объективным причинам, поскольку уголовное производство имеет особую сложность, в связи с этим для их проведения потребуется дополнительное время, не менее одного месяца", – говорится в ходатайстве.

Также следователь акцентировал внимание на том, что дополнительный срок необходим и для сбора доказательств. А следственные (розыскные) и процессуальные действия – "для полного и непредвзятого расследования и судебного рассмотрения".

Потому следователь ГБР считает, что продление срока содержания под стражей – оправдано. А вот избрание подозреваемому более мягкой меры пресечения, по мнению Саляка, "не может гарантировать его должное процесуальное поведение".

Поэтому следователь подал ходатайство руководителю Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона для продления сроков досудебного расследования до трех месяцев – то есть до 27 апреля 2022 г.

Также Саляк считает, что Артемия Рябчука необходимо перевести из следственного изолятора Днепра на гаупвахту – как военнослужащего, который не исключен из списков личного состава воинской части 3021 Национальной гвардии Украины.

Гауптвахта – это специальное помещение, оборудованное в здании органа управления Службы правопорядка (подразделения СП в гарнизоне) для исполнения наказания в отношении военнослужащих, а также содержания арестованных, взятых под стражу.

В ходатайстве указано и возможное место, куда хотят перевести Рябчука – на гауптвахту Восточного территориального управления ВСП в Днепре.

Адвокат нацгвардейца Тамила Ульянова, которая вместе с Денисом Гордеевым представляет интересы подзащитного, подтвердила OBOZREVATEL достоверность этого документа.

По ее словам, 23 февраля следователь Госбюро расследований действительно подал в Кировский районный суд Днепра это ходатайство. По мнению Ульяновой, если суд на это пойдет, то это может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья Рябчука.

"Если говорить простым языком, Артемия Рябчука хотят отправить на "военную губу". То есть, в очередной раз следователь с прокурором пытаются поставить нашего подзащитного и адвокатов в "зависимое от следствия положение". Такие действия стороны обвинения, по нашему мнению, не только не имеют под собой юридического основания, но и вызывают сомнение в том, остались ли хоть какие-то законные методы и способы ведения следствия", – считает Тамила Ульянова.

По ее мнению, гауптвахта для стороны обвинения является своеобразным кнутом, которым пытаются запугать подзащитного и повлиять на его действия в этом процессе, так как "Рябчук стал сегодня для следствия не очень удобным".

"И вот таким способом следствие, по нашему мнению, пытается вернуть Артемия в то состояние, когда он давал "нужные" показания, соглашался на все следственные действия и, главное, подписывал все, что "необходимо" следствию. Также сторона обвинения, как и мы, прекрасно понимает, что в случае смены места содержания на гауптвахту они фактически "передают" Артемия в руки тех, на кого он писал заявления о преступлениях и что именно они заинтересованы в том, чтобы Артемий никогда не стал говорить – или же говорил то, что нужно следствию", – добавила адвокат.

Поэтому, по мнению защитников, получается, что фактически можно забыть о какой-либо гарантии безопасности жизни и здоровью Рябчука в случае помещения его на гауптвахту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее к подозреваемому в СИЗО пыталось "проникнуть" его руководство из НГУ – разрешение на это дали в Госбюро расследований.

Напомним, Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, во время которого погибли четверо военнослужащих НГУ и гражданская женщина-контролер. Это совершение подозреваемым Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений, психического заболевания или же в результате работы на иностранные спецслужбы.

Отметим, подразделения психологических операций российской армии уже использовали ЧП в Нацгвардии в войне против Украины. Этому помогло и то, что сестра и мать Рябчука находятся на территории Российской Федерации, а сам он в 2019 году посещал страну-агрессора.

Что касается неуставных отношений – о подобном в той же воинской части журналистам OBOZREVATEL рассказывала экс-военнослужащая Нацгвардии Елена Липовенко, а в МВД уже заявили о новых фактах. Однако трагедия на "Южмаше" подняла эту проблему на кардинально новый уровень.