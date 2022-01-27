Девушка потеряла более трех литров крови: появились данные о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Днепре

Трое человек, которые получили огнестрельные ранения на территории завода "Южмаш" в Днепре, находятся в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизни.

Всех неравнодушных жителей Днепра просят поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь. Об этом в Facebook написал бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, 22-летняя служащая Нацгвардиии получила три огнестрельных ранения – в колено, плечо и в живот. Сейчас хирурги борются за ее жизнь. Геращенко уточнил, что пострадавшая потеряла более трёх литров крови.

Также в тяжелом состоянии находятся двое военных. Они получили ранение в брюшную полость, у другого военнослужащего ранения в грудь, в бедро и в плечо.

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Кроме того сообщается, что жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей вне опасности.

Напомним, 27 января в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

От места совершения преступления до города, в котором задержали стрелка, более 20 километров пути. Ранее сообщалось, что после совершенного он ловил попутку возле завода "Южмаш". В сеть попало видео с автомобильного регистратора.

Также в сети обнародовали имена погибших – четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской женщины.

В свою очередь глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Министерстве внутренних дел Украины будет создана специальная комиссия для расследования массового убийства на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. Она изучит обстоятельства, которые могли привести к действиям 21-летнего военнослужащего Артемия Рябчука, застрелившего пятерых и ранившего еще пятерых.