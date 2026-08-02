В Одессе мужчина ранил из пистолета четырёх сотрудников ТЦК и скрылся

Вечером 2 августа в Одессе произошла стрельба, в результате которой ранения получили четверо сотрудников районного ТЦК и СП. После нескольких выстрелов нападавший скрылся, а полиция приступила к его розыску.

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Об обстоятельствах инцидента сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. По предварительным данным правоохранителей, около 19:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города.

В полиции отметили, что во время проведения сотрудниками РТЦК и СП мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.

В результате стрельбы ранения получили четверо сотрудников РТЦК и СП. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия. Одновременно продолжаются мероприятия по установлению местонахождения стрелка и его задержанию.

Что известно

В полиции уточнили, что правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств. Других официальных подробностей о личности нападавшего, его мотивах или состоянии раненых на момент публикации не сообщалось.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и собирают доказательства. Проверка продолжается.

Напомним, ранее в Харькове мужчина с ножом также напал на полицейских во время проверки документов. Инцидент произошел 25 июня в Салтовском районе города. В результате нападения двое правоохранителей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный случай произошел в мае в Одесской области: мужчина напал с ножом на группу оповещения. Тогда тяжелые ранения получили двое сотрудников ТЦК.

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