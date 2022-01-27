"Стрелок будет нести самую строгую ответственность": в МВД заявили о создании спецкомиссии из-за трагедии в Днепре

В Министерстве внутренних дел Украины будет создана специальная комиссия для расследования массового убийства на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. Она изучит обстоятельства, которые могли привести к действиям 21-летнего военнослужащего Артемия Рябчука, застрелившего пятерых и ранившего еще пятерых.

Об этом написал в Facebook глава МВД Денис Монастырский. По его словам, задержанный солдат будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние к моменту выдачи допуска к оружию.

Монастырский пообещал, что после изучения условий и обстоятельств, повлекших за собой трагедию, будут сделаны выводы, в том числе кадровые.

Видео дня

"Уверен, что нам нужно провести обстоятельный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, событие произошло 27 января около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Установлено, что это Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаила Одесской области.

Погибшие в основном ровесники стрелка. Гражданская погибшая девушка – 1986 года рождения, сотрудница ли завода – устанавливается.

Позже злоумышленник был задержан в городе Подгородное.

Также появились фото с места преступления (18+).