Чиновник СБУ не задекларировал дом за $600 тыс., в котором живет – СМИ

Начальник департамента хозяйственного обеспечения СБУ Андрей Падалка не задекларировал дом за 600 тысяч долларов. Дом находится в коттеджном городке Green Hills под Киевом.

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Об этом говорится в расследовании журналистов hromadske. Площадь дома составляет почти 300 квадратов, участок 14 соток с гостевым домом еще на 120 метров.

На закрытой территории городка есть охрана и британская школа. Дом обустроен собственной газовой котельной, стиральной машиной, гаражом на два авто, большой террасой, просторной кухней с техникой премиумкласса и деревянной мебелью.

"Три большие спальни с ванными комнатами, просторные туалеты и кабинет на первом этаже. Именно так описывают это помещение в объявлении о продаже, которое, очевидно, просто забыли убрать с сайта", – уточняют журналисты.

Как отмечают журналисты, этот дом Падалка решил оформлять не на себя. По их данным, он сейчас находится в отношениях с Еленой Зеленской (нет, не первой леди, просто тезка). Пара имеет общего ребенка. У Елены Зеленской есть мама – Лариса Пандей, и именно на эту женщину зарегистрирован приобретенный 26 октября 2023 года дом с участком на 10 соток.

Журналисты уже получили ответ на запрос Службы безопасности Украины. Там сообщили, что служащий переехал в дом, приобретенный в октябре 2023 года, только в этом году. Поэтому в декларацию, которой нет в открытом доступе, он его не внес.

Сотрудники Службы безопасности Украины также подчеркнули, что соблюдают все предусмотренные действующим законодательством требования финансового контроля, в том числе и по представлению деклараций и других форм отчетности в сроки, установленные законом "О предотвращении коррупции".

Ответ СБУ по запросу журналистов. Публикуем полный текст.

Сотрудник СБУ Падалка А.М. указывает в своих декларациях жену Падалку А.С., которая раньше имела фамилию Зеленская, а также их ребенка и другие данные, как это предусмотрено законодательством Украины.

Отдельно акцентируем, что журналисты hromadske были проинформированы об этом заранее путем письменного ответа и личного общения с уполномоченными сотрудниками СБУ. Впрочем, несмотря на это они несколько раз во время сюжета отмечают, что у Падалки А.М. якобы нет официальной семьи.

*Относительно дома в с. *Дом, которым владеет Падалка А. М. находится в садовом обществе в с. Работ Бориспольского района Киевской области и задекларирован должным образом.

Обращаем Ваше внимание, что Падалка А.М. получил право собственности на этот дом еще до назначения на должность в Департамент хозяйственного обеспечения СБУ. Дом выставлен на продажу больше года назад.

*О здании в коттеджном городке "Green Hills":*

Дом в коттеджном городке Green Hills Киевской области возле с. Вита-Почтовая не "оформлена" на мать жены Падалки А.М., а действительно ей принадлежит. Семья матери Падалки А.С. много лет занимается предпринимательской деятельностью в области фармацевтики, в том числе на международном уровне.

Падалицы А.М. вместе с семьей начал проживать в доме в текущем году, соответственно этот объект не указан в декларации за 2023 год, но информацию о праве пользования объектами недвижимости сотрудники СБУ обязательно должны отражать в своей декларации в следующем за текущем году соответственно к требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции".

*О декларациях Падалки А.М.:*

Падалицы А.М. подает декларацию ежегодно, начиная с 2019 года путем заполнения на официальном вебсайте НАПК. Учитывая полномасштабное вторжение, в 2023 году были внесены изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции". Так, согласно п. 211 в открытом доступе не отражаются декларации, поданные субъектами декларирования, в том числе, если соответствующие декларации были поданы до начала прохождения военной службы, назначения на должности.

*Отдельно отмечаем результаты работы Падалки А.М., как руководителя Департамента хозяйственного обеспечения Службы*.

– Изменение подходов к организации работы, благодаря чему удалось добиться прозрачного и более эффективного использования бюджетных средств и их существенной экономии.

– ДХО возобновил все закупки через систему Prozorro, что позволило осуществлять закупки материально-технических ресурсов по ценам ниже, чем было в течение 2022 года, и сэкономить 146 млн грн от ожидаемой стоимости закупок (14% выделенных бюджетных средств).

– Закупка специализированного транспорта осуществляется напрямую у официальных импортеров также через Prozorro. Средняя стоимость закупленных СБУ транспортных средств на 7-15% ниже аналогичных позиций, закупленных другими органами безопасности и правоохранительных органов. Ориентировочная экономия бюджетных средств составляет более 20 млн. грн.

– ДХО сейчас осуществляет закупки горюче-смазочных материалов в среднем на 20% ниже их рыночной цены. Стоимость закупленных дизеля и бензина марки "А95" составляет: в 2024 году – 43,75 грн/литр, в 2023 году – 41 грн/литр.

– Кроме текущей хозяйственной деятельности, ДХО сосредоточился на переоснащении подразделений Службы новейшими образцами вооружения по стандартам НАТО.

– В начале 2024 года СБУ впервые в своей практике самостоятельно инициировала проверку финансово хозяйственной деятельности своих подразделений со стороны Государственной аудиторской службы. По ее результатам были выявлены отдельные недостатки, а двое бывших должностных лиц ДХО получили обоснованные подозрения.

Напомним, стало известно о том, что в Офисе генерального прокурора Украины уволили заместителя главы ведомства Дмитрия Вербицкого. Чиновник, заподозренный в возможной схеме с налогами и недвижимостью, ушел с должности по собственному желанию.

Свои следственные действия по нему проводило и НАПК. А генпрокурор Костин подписал приказ о служебном расследовании. Он также отреагировал на журналистские материалы относительно своего заместителя, указав: Вербицкий вел ряд резонансных производств, "фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ провело обыски в авто Кирилла Тимошенко – экскеровщика Офиса президента. По данным нашего издания, следственные действия связаны с делом о ливнях расследования "Большого строительства".

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