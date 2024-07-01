Вербицкого, заподозренного в схемах с налогами и недвижимостью, уволили с должности замгенпрокурора

В Офисе генерального прокурора Украины уволили заместителя главы ведомства Дмитрия Вербицкого. Чиновник, заподозренный в возможной схеме с налогами и недвижимостью, ушел с должности по собственному желанию.

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Приказ об увольнении 1 июля подписал генпрокурор Андрей Костин. Об этом говорится в официальном сообщении ОГП.

"Генеральный прокурор 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", – подчеркнули в госструктуре.

Напомним: в начале июня в СМИ сообщали, что заместитель генпрокурора оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке под Киевом. Расследователи выяснили, что формально он снимает жилье. Сам особняк купил его племянник по цене в шесть раз меньше рыночной стоимости, что может свидетельствовать об "оптимизации налогов".

Впоследствии журналисты проекта "Схемы" нашли вероятную девушку Вербицкого – Кристину Ильницкую. Женщина в мае 2024-го приобрела коттедж рыночной стоимостью 48 млн грн в КМ "Кузнечик" в Киеве недалеко от дома, который оформили на племянника Вербицкого. А за несколько месяцев до этого она стала владелицей Porsche Macan T 2023 г. в. стоимостью $100 тыс.

После этого заместителем генпрокурора заинтересовалось НАБУ. Прокуроры заявили, что проверят Вербицкого на возможное незаконное обогащение.

Свои следственные действия в отношении него проводило и НАПК. А генпрокурор Костин подписал приказ о служебном расследовании. Он также отреагировал на журналистские материалы относительно своего заместителя, указав: Вербицкий вел ряд резонансных производств, "фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях НАБУ провело обыски в авто Кирилла Тимошенко – экс-руководителя Офиса президента. По данным нашего издания, следственные действия связаны с делом о сливах расследования "Великого будівництва".

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