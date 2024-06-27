НАБУ пришло с обысками к экс-заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко: детали и эксклюзивные фото

НАБУ проводит обыски в машине у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. По данным Oboz.ua, следственные действия связаны с делом о ливнях расследования "Большого строительства".

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В нашем распоряжении появились эксклюзивные фото с места происшествия. Пока никаких официальных комментариев относительно обысков не поступало.

В НАБУ также отметили, что Кирилла Тимошенко не задерживали. Проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 января 2023 года Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя главы ОПУ. Причины он не уточнил, а лишь поблагодарил президента за "возможность делать добрые дела". На следующий день, 24 января, Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Кирилла Тимошенко от должности.

Напомним, в феврале 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) установило, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко законно использовал Chevrolet Tahoe 2021 г.в. в качестве подменного транспорта , пока его служебный автомобиль ремонтировался. Сейчас автомобиль находится в Херсонской областной военной администрации.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кирилл Тимошенко заявил о том, что все претензии к нему со стороны Агентства были опровергнуты в суде.

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