'Есть много заинтересованных в его отстранении': Костин инициировал служебное расследование против своего заместителя Вербицкого. Видео

Против заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого инициировано служебное расследование. Соответствующий приказ подписал его начальник, генеральный прокурор страны Андрей Костин.

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Так Костин отреагировал на журналистское расследование против своего заместителя. Он также уточнил, что кроме "уже продолжающегося" служебного расследования в ОГПУ, свои следственные действия в отношении Вербицкого проводят НАПК и НАБУ.

Костин уже обсудил со своим заместителем данную ситуацию.

"Вербицкий изложил мне свои аргументы и объяснения. Он ведет ряд резонансных производств, фигуранты которых очень заинтересованы в его отстранении или увольнении", – рассказал генпрокурор.

Отстранить своего заместителя от исполнения обязанностей на этапе служебного расследования Костин не может, потому что (по его словам) "закон не предусматривает такой возможности".

"В своем письме в адрес спикера Верховной Рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-либо решения", – отметил глава ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, следственные органы заинтересовались Вербицким после журналистского расследования проекта "Схемы". Проект рассказывал, что высокопоставленный чиновник живет в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

Также у чиновника есть определенные отношения с девушкой, которая в 2024 году стала владелицей нового Porsche и трехэтажного коттеджа в том же "Конике", общая стоимость которых - по меньшей мере 52 миллиона гривен. В то же время государству украинка отчиталась, что за последнее десятилетие ее прибыль – чуть более 360 тысяч гривен.

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