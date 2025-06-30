Через несколько минут после штрафа: на Ривненщине водитель влетел в отбойник на скорости 180 км/ч и получил травматическую ампутацию ног. Видео

На трассе вблизи Ривне произошла жуткая авария. 35-летний водитель Toyota Avensis на бешеной скорости потерял контроль над автомобилем и врезался в отбойник.

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Удар был настолько мощным, что мужчине травматично оторвало обе ноги. Это произошло буквально через несколько минут после того, как патрульные остановили этого же водителя за превышение скорости, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Скорость... На днях вблизи Ривне произошло ужасное ДТП. 35-летний водитель Toyota Avensis не справился с управлением и на бешеной скорости врезался в отбойник. В результате аварии мужчина получил травматическую ампутацию обеих ног", – говорится в сообщении.

К счастью, рядом с местом ДТП оказались неравнодушные свидетели, которые первыми оказали помощь. Они оперативно наложили турникеты на конечности пострадавшего – этот поступок, без преувеличения, спас ему жизнь. Через несколько минут к месту прибыли и патрульные, которые также присоединились к спасению: наложили еще один турникет и контролировали состояние пострадавшего до прибытия медиков и спасателей.

Примечательно, что буквально за несколько минут до аварии этого же водителя останавливали патрульные за превышение скорости. Ему вынесли постановление и оштрафовали на 340 гривен, но, похоже, это не заставило его снизить скорость.

"После столкновения стрелка на спидометре остановилась на отметке 180 км/ч. Будьте благоразумными. Не испытывайте судьбу. Высокая скорость = высокий риск", – подчеркнул Билошицкий.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария с участием автомобиля и грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN.

24 июня в Винницкой области утром также произошло смертельное ДТП. В Гайсинском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус. Погибли два человека.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре на краже в супермаркете задержали парня, который является фигурантом дела о смертельном ДТП. В той аварии погибла 10-летняя девочка.

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