В Винницкой области столкнулись грузовики и микроавтобус: погибли два человека. Фото

В Винницкой области утром 24 июня произошло смертельное ДТП. В Гайсинском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус.

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Погибли по меньшей мере два человека. Подробности сообщили в полиции Винницкой области.

Там заявили, что полицейские работают на месте смертельного ДТП, которое произошло около 10:40 на дороге М-30 возле поворота на село Кузьминцы Гайсинского района.

"По предварительной информации, в результате столкновения двух грузовиков Renault и DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло возгорание авто. Известно о двух погибших, предварительно – водитель микроавтобуса и его пассажир. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают полицейские и спасатели", – указано в сообщении.

В полиции региона также сообщили об организации реверсного движения на участке дороги, где произошло столкновение.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре на краже в супермаркете задержали парня, который является фигурантом дела о смертельном ДТП. В той аварии погибла 10-летняя девочка.

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