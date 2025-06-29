В Киеве легковушка столкнулась с грузовиком: водителя пришлось деблокировать с помощью инструментов. Фото

В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария с участием автомобиля и грузовика. По предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком MAN.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Отмечается, что ДТП произошло ночью 29 июня на Кольцевой дороге.

В результате аварии, пишут спасатели, есть жертва – погиб водитель легковушки.

"Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью шанцевого и гидравлического инструмента, а также смыли топливо с проезжей части. Причины аварии выясняют правоохранители", – сказано в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 21 июня на улице Газопроводной в Киеве легковушка на скорости протаранила столб и забор. В результате ДТП образовалась пробка, предварительно, есть пострадавший. А в Святошинском районе Киева произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четверо детей.

В среду, 11 июня, возле станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Голосеевском районе Киева в среду, 11 апреля, произошла масштабная авария с участием четырех машин, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. К сожалению, в результате ДТП есть пострадавшие.

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