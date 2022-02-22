Боевики признались, что сами обстреливали мирных жителей и Луганскую ТЭС: СБУ опубликовала перехваченные разговоры. Аудио

Наемники Российской Федерации признались, что на днях они сами обстреливали населенные пункты в Донбассе и мирное население. В частности, они подтвердили, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС, из-за чего город Счастье остался без света, воды и тепла.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные разговоры наемников РФ и жителей ОРДЛО, которые обсуждали обострение на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Их удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ.

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Жители оккупированных территорий рассказывали, что не слышали никаких прилетов снарядов, только вылеты. Кроме того, по их словам, в ряде населенных пунктов действительно было тихо, в то время как пропагандисты РФ заявляли об обстрелах этих городов и сел якобы со стороны ВСУ.

Они также отмечали, что украинские военные не отвечали на провокации боевиков, что, в свою очередь, очень удивляло оккупантов.

Российские наемники также говорили о том, что это они попали "в будку в России". В ФСБ РФ впоследствии назвали это "обстрелом их пограничного пункта" в Ростовской области, а сеть отреагировала на фейк волной шуток.

В разговорах боевиков речь шла и о накоплении российских войск вблизи украинской границы. Они обсуждали километровые колонны военной техники РФ, а также прибытие чеченцев из "полка Кадырова", занявших позицию на таможне между Украиной и Россией.

"Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля оккупанты обстреляли жилые районы на Донбассе. Один из снарядов попал в жилое многоэтажное здание в городе Счастье Луганской области.

Масштабный обстрел Счастья из "Градов" не утихает последние несколько часов. Стало известно, что, если боевики не прекратят огонь до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации людей.

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