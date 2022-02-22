Военная техника на улицах городов и новые фейки пропагандистов: главное о ситуации на Донбассе 22 февраля

Первые сутки после признания РФ "независимости Л/ДНР" проходят относительно неспокойно. На улицах оккупированных городов Донбасса появилась российская военная техника, а пропагандисты выпускают очередные фейки.

Тем временем, в России заговорили о возможном "расширении" псевдореспублик до границ Донецкой и Луганской областей. А оккупанты объявили дополнительный призыв.

OBOZREVATEL следит за событиями на Донбассе в режиме онлайн:

08:30 – Ночью по улицам оккупированых городов Донбасса двигалась военная техника. Всю ночь от нее стоял гул.

08:50 – В "народной милиции ДНР" заявили, что при взрыве на трассе Донецк – Горловка погибли три человека, которые ехали в автомобиле. Оккупанты обвинили в этом "украинских диверсантов".

Видео дня

09:10 – Главарь "ДНР" Денис Пушилин подписал еще два "указа" – о призыве на "военную службу" граждан 1995-2004 годов рождения и о добровольном призыве мужчин старше 55 лет.

09:30 – В Донецке возле северного водоузла случился прорыв. В связи с этим произошло сокращение холодного водоснабжения в городе.

09:50 – Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сначала заявил, что Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Однако позднее он забрал свои слова назад, отметив, что в соглашениях с "республиками" нет ни слова о границах, и их демаркация – это забота Донецка и Луганска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения. Позднее были опубликованы указы, в которых говорится фактически о введении войск РФ на оккупированные территории Украины.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций по призыву Украины и ее союзников провел срочное заседание на фоне признания Россией "независимости Л/ДНР".