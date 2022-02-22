Обстрел Счастья не утихает несколько часов, людей могут эвакуировать: Гайдай рассказал о ситуации

Масштабный обстрел из "Градов" города Счастье Луганской области не утихает последние несколько часов. Если выстрелы не остановятся до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации людей.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сейчас местные жители прячутся в подвалах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В Счастье сейчас происходит обстрел. Он не утихает несколько часов. Если выстрелы не утихнут до конца дня, будет решаться вопрос об эвакуации. Мы уже знаем, куда везти людей", – отметил Гайдай.

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Он добавил, что обстрелы продолжаются для того, чтобы люди не имели возможности оставаться в своих домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из снарядов попал в трансформатор на территории Луганской ТЭС в Счастье с последующим возгоранием, разливом смазки и перекидыванием огня на соседний трансформатор.

По данным штаба ООС, по Счастью бьют из станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.