Авто выехало на встречную: возле Умани в ДТП пострадали три человека. Фото

21 апреля на автодороге неподалеку от Умани произошло дорожно-транспортное происшествие. Audi A4 выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Master, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщила полиция Черкасской области. По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется следствие.

Что произошло

Полицейские установили, что авто Audi A4 под управлением 36-летней водительницы выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем Renault Master, которым управлял 57-летний мужчина. В результате ДТП три человека пострадали.

"В результате ДТП в больницу госпитализированы водитель и 43-летняя пассажирка Audi, водитель другого транспортного средства получил незначительные травмы и отказался от госпитализации", – говорится в сообщении.

Указано, что произошло это ДТП 21 апреля неподалеку от Умани, на автодороге "Золотоноша — Умань", в пределах села Доброводы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение. Наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

