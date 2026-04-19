В Ивано-Франковской области 18-летний мотоциклист столкнулся с металлическим забором: он скончался в больнице

В поселке Делятин Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. В результате аварии 18-летний водитель двухколесного транспортного средства погиб.

Видео дня

Полиция выясняет обстоятельства смертельной ДТП. Об этом сообщает местное издание "Галка".

Подробности аварии

По информации пресс-секретаря полиции области Светланы Маланюк, трагическая авария произошла в поселке Делятин 18 апреля. В правоохранительных органах сообщили, что мотоциклист столкнулся с металлическим забором. С места происшествия его забрала скорая помощь, но в больнице пострадавший скончался.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на линию 102 около 23:00. Как установила следственно-оперативная группа, мотоциклист 2007 года рождения, житель Делятин, проезжая закругленный участок дороги, проявил невнимательность, не избрал безопасную скорость движения и выехал за пределы проезжей части.

После этого он наехал на металлическое ограждение. В результате аварии парень получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. мотоциклист скончался в районной больнице утром 19 апреля.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!