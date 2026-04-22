Пытались убить из-за 'Христос воскрес': полиция Киевщины задержала злоумышленников, которые сбежали на запад Украины

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, пытались убить мужчину в Киевской области. Инцидент произошел из-за религиозного конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей,инцидент произошел в городе Белая Церковь. Ночью 13 апреля в одно из местных заведений зашел 35-летний мужчина и поздоровался с присутствующими традиционным христианским приветствием "Христос Воскрес". Однако, один из посетителей, который исповедует другую веру, агрессивно отреагировал на это. На религиозной почве возникла словесная перепалка, во время которой 19-летний молодой человек решил убить оппонента-христианина.

"В дальнейшем злоумышленник позвонил знакомому, который также является представителем другой религии и предложил ему вместе решить возникший конфликт. Вскоре приехал 23-летний товарищ и передал ему нож. Оба фигуранта догнали потерпевшего, повалили его на землю и младший из них нанес два ножевых ранения в область живота и шеи", – уточнили в пресс-службе.

В полиции отметили, что убедившись, что такие ранения непременно приведут к смерти пострадавшего, злоумышленники скрылись с места происшествия. К счастью, врачи вовремя оказали пострадавшему медицинскую помощь и спасли его. Злоумышленников задержали на западе Украины.

По факту законченного покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. В суде обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

