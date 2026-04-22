В Болгарии произошло ДТП с автобусом, который перевозил украинцев: два человека погибли, среди раненых дети. Фото и видео

В Болгарии произошло ДТП с автобусом, перевозившим украинцев: автобус во время остановки начал катиться, перевернулся и упал на людей, вышедших из салона. Известно о двух погибших и 16 пострадавших, в основном это женщины и дети.

Автобус вез 37 пассажиров в Турцию, также в нем находились два водителя. Об этом сообщает болгарское медиа Flagman.

Что известно

Около 7 часов утра 22 апреля неподалеку от пограничного пункта "Малко-Тырново" вблизи болгарско-турецкой границы произошло смертельное ДТП с автобусом.

Главной версией происшествия пока называют техническую неисправность.

По данным местной полиции, автобус, который вез 37 украинцев в Турцию, остановился в пути из-за того, что у него закончилось топливо.

В ожидании решения проблемы часть пассажиров вышли на улицу.

Когда водитель попытался снова завести автобус, транспортное средство покатилось назад, съехал в овраг и перевернулся, раздавив людей, находившихся снаружи.

Двое пострадавших погибли на месте. Еще 16 украинцев, среди которых есть и дети, получили ранения.

Спасать людей бросился сотрудник полицейского участка Малко-Тырново Ивелин Арабаджиев, который находился неподалеку от автобуса, когда произошло ДТП. За считанные минуты до аварии он как представитель пограничной группы, дежурившей вблизи КПП в тот день, проверял документы у украинцев.

Узнав об аварии, он бросился к автобусу

"На самом деле, Ивелин Арабаджиев из Малко-Тырново совершил настоящий подвиг. Он видит, как автобус перевернулся, его чудом остановил большой бук с толстым стволом. Рискуя потерять равновесие, чтобы транспорт не покатился дальше с обрыва, Арабаджиев разбивает люк на крыше и начинает вытаскивать людей по одному. В это время двигатель продолжает работать. С прибытием его коллег, которые были рядом, было принято решение немедленно разбить лобовое стекло, чтобы остановить двигатель", – пишет болгарское издание.

Сейчас пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали. Остальных временно разместили в Дневном центре для пожилых людей с инвалидностью в Малко-Тырново, невредимых и легко травмированных пассажиров приютят в мотеле "Козьий рог": с таким предложением в местную мэрию обратился владелец заведения.

Мэр Малко-Тырново Илиян Янчев, побывавший на месте аварии, сравнил увиденное с фильмом ужасов.

"Я увидел шокирующую картину – босые, окровавленные люди. Мы быстро организовались – со школьными автобусами и волонтерами раненых доставили в медицинский центр, где им оказали первую медицинскую помощь. За это время начали прибывать кареты скорой помощи из Университетской больницы-Бургас. Прибыло не менее 6 машин скорой помощи. Тяжелораненых перевезли в Бургас, остальных разместили в дневном центре в Малко-Тырново. Мы старались обеспечить, чтобы раненые получили все необходимое. При необходимости мы предусмотрели вариант, где они могут остаться здесь на ночь. Людям было очень плохо – сломанные руки, ноги, ребра – как из фильма ужасов", – подчеркнул глава населенного пункта.

Янчев уточнил, что из тех, кого доставила в Бургас скорая помощь, одна женщина находится в очень тяжелом состоянии, сохраняется угроза ее жизни. Есть и другие пассажиры, получившие серьезные травмы, но их состояние стабильное.

Погибли две женщины. У обеих в автобусе были родственники и друзья.

"Мы пока не можем назвать точную причину инцидента. Автобус упал в очень крутой овраг, поэтому мои коллеги из РДПБЗН-Бургас и с помощью Региональной администрации организовали транспортную технику для вытаскивания автобуса и начала следственных действий. Автобус украинский, в нем ехало 39 человек... Под руководством Окружной прокуратуры – Бургаса проводятся специальные следственные действия. Уведомлен дежурный прокурор. На основе показаний свидетелей мы сейчас предполагаем, что это может быть техническая неисправность самого автобуса", - сказал директор Бургасского регионального управления Министерства внутренних дел и связи, старший комиссар Николай Ненков.

По данным Flagman, обоих водителей доставили в полицейский участок Малко-Тырново для допроса.

"Оказывается, команда перевозчика хотела сэкономить на топливе и планировала заправиться на территории Турции – из-за дорогих цен на дизельное топливо в нашей стране. Именно поэтому их бак оказался полностью пустым за 2,5 км до границы. Им все же удалось заправить канистру топливом и завести двигатель", – пишет издание.

В Flagman также утверждают, что по дороге автобус несколько раз ломался как на территории Румынии, так и уже в Болгарии. Из-за этого приходилось делать ночные перерывы.

"Есть подозрения, что они ехали на поддельном топливе", – пишет издание.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Черногории украинец на BMW устроил ДТП. Машина, которой управлял наш 21-летний соотечественник, врезалась в авто из кортежа премьер-министра страны Милойко Спаича. В результате аварии трое полицейских получили травмы.

