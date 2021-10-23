Правоохранители сообщили о подозрении по делу о нападении на журналистов "Схем" еще одному человеку

Объявлено о подозрение четвертому участнику нападения на съемочную группу программы "Схемы" во время записи интервью с тогдашним главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Речь идет о начальнике управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных преступлений.

Первое – препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет).

Второе – побои (карается штрафом до 850 гривен, или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

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Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, ранее о подозрении сообщили экс-главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики Владимиру Пикалову.

Пикалову и Мецгеру избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, Тельбизова отпустили под личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "Схем" 4 октября заявили, что на них было совершено нападение во время интервью с Мецгером. Они рассказали, что охранники забрали карты памяти, удалив записанное видео. Однако журналисту удалось сделать запись на диктофон, его обнародовали в сети. Полиция открыла уголовное производство.

В самом банке заявили, что во время интервью в действиях журналиста "были признаки противоправного завладения" банковской тайной.

На своей странице в Facebook Мецгер написал, что не нарушал законодательство, и обвинил журналистов в попытке "покушения на репутацию менеджмента и его деятельности".

Однако уже 5 октября журналисты-расследователи восстановили видео, которое было удалено сотрудниками Укрэксимбанка. Видно, как из камеры журналиста Кирилла Овсяного вырвали карту, а оператору чуть не сломали руку. В нападении участвовал охранник и один из сотрудников банка.

Конфликт начался из-за расследования выдачи Укрэксимбанком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве. Уточняющие вопросы журналиста взбесили Мецгера.

11 октября наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил главу правления Мецгера. Вместо него назначен Сергей Ермаков.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем известен Евгений Мецгер. Он получил прозвище "банкира, которому звонит Зеленский", а его супруга – подруга и кума Елены Кравец из "Квартала 95". Детальнее – в материале.