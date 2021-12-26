В Одессе преступник пытался сбежать из СИЗО: его ранил охранник

В воскресенье утром, 26 декабря, в Одессе из следственного изолятора пытался сбежать арестованный мужчина. Чтобы задержать злоумышленника, охранник выстрелил ему в ногу из автомата Калашникова.

Мужчина был ранен, побег удалось предотвратить. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные информированные источники.

Информация об этом инциденте в полицию поступила в 7:50. В настоящее время известно, что раненному была оказана медицинская помощь.

Отмечается, что гражданин 1987 года рождения был арестован за распространение наркотических средств. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства попытки побега злоумышленника с территории СИЗО.

Видео дня

Напомним: в июле из Одесского СИЗО сбежал 40-летний Сергей Кутафин, подозреваемый в краже. Часовой стрелял в беглеца, но не попал. Через несколько часов его задержали "по горячим следам".

Тогда в распоряжении нашего издания оказалось видео момента побега. На записи видно, как Кутафин спокойно преодолел несколько заграждений, а вооруженные часовые странно себя повели.

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