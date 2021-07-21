"Боевик с привкусом позора!" Побег из Одесского СИЗО со стрельбой попал на видео. Эксклюзив

Во время побега из следственного изолятора Одессы 40-летний Сергей Кутафин спокойно преодолел несколько заграждений, а вооруженные часовые странно себя повели. В распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео как действий беглеца, так и охраны СИЗО (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

На записях видно, что преступник долго преодолевал заграждения. А это, по мнению источника издания, свидетельствует о том, что в следственном изоляторе не сработали технические средства охраны и на периметр не выдвинулась группа задержания. Также на нарушителя не среагировала служебная собака.

Источник OBOZREVATEL считает, что часовые растерялись в данной ситуации и нарушили ведомственные инструкции: "Они должны были сразу дать предупредительный выстрел в воздух, после чего прицельно стрелять на поражение. Мы же видим по записи, что ни предупредительного выстрела, ни прицельной стрельбы не было. Девушка-часовая стреляет, но наугад. Из этих видео можно сделать вывод о провальном состоянии дел с охраной в этом подразделении".

Видео дня

Также наш собеседник утверждает, что побег произошел на немодернизированном участке периметра, где инженерно-технические средства охраны (забор, "егоза" и так далее) старые и исчерпали свой ресурс.

"При новом руководстве Минюста и Департамента исполнения наказаний программу по модернизации инженерно-технических средств охраны свернули. Прямое следствие этого – результат в виде такого побега", – заявил источник.

Сергей Кутафин был помещен в СИЗО Одессы 11 июня 2021 года, а днем 21 июля стало известно о его побеге. Причем он не только преодолел заграждения на территории изолятора, но и проник на охраняемую территорию исправительной колонии №14 и беспроблемно покинул ее.

Спустя несколько часов мужчину задержали одесские правоохранители. По их словам, произошедшее напомнило им "съемки боевика, вот только с привкусом позора".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года начальника Одесского СИЗО пьяным за рулем поймали сотрудники патрульной полиции, а он пытался справить на них нужду. Малиновский районный суд Одессы признал его виновным: руководитель изолятора должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, на год остаться без права управлять машиной, а также выполнить 60 часов общественных работ. Однако Сергей Чишкал до сих пор является начальником СИЗО и даже не отстранен – несмотря на резонанс.