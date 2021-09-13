В Луцке из зала суда сбежал мужчина, подозреваемый в изнасиловании. Фото разыскиваемого

В понедельник, 13 сентября, из зала суда в Луцке сбежал мужчина, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в изнасиловании, проникновении в жилье и хранении оружия.

Об этом "Суспільному" рассказал главный специалист сектора коммуникации ГУ НП Волынской области Олег Плазовский. В то же время местное издание "Волынские новости" со ссылкой на источник уточняет, что подозреваемого ранее уже судили за изнасилование (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным представителя полиции, мужчина вышел из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

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По словам судьи Луцкого горрайонного суда, где произошло ЧП, мужчина сбежал сразу же, как только услышал о мере пресечения.

Вячеслав Покидюк подчеркнул, что подозреваемый не находился в предусмотренных для этого боксах и не был под охраной конвоя. Правоохранители выясняют обстоятельства побега.

Мужчину объявили в розыск.

Спикер полиции области Ольга Бузулук уточнила в комментарии ТСН, что мужчине 38 лет, он проживает в Камень-Каширском районе и ранее уже имел проблемы с законом.

В сюжете сказано, что ни служба судебной охраны, ни полиция не берут на себя ответственность за побег. Правоохранители говорят, что с просьбой об охране никто не обращался, а в суде – что конвоировать не их работа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 8 июля из суда сбежал иностранец, который был в международном розыске за мошенничество. Мужчину 11 июля задержали в Киеве.