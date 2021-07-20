Из Одесского СИЗО сбежал подозреваемый: "штурмовал" два режимных объекта: его задержали. Фото

Из Одесского СИЗО сбежал 40-летний Сергей Кутафин, подозреваемый в краже. Часовой стрелял в беглеца, но не попал.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Произошел побег "на рывок" – так говорят, когда заключенный бежит через забор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При этом беглец "взял штурмом" два забора. Он не только перебрался через ограждение изолятора, но и перепрыгнул на охраняемую территорию соседней исправительной колонии №14 и смог ее покинуть.

"Это колоссальное ЧП, такого еще не было", – подчеркнул источник.

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Кутафин был помещен в следственный изолятор 11 июня, то есть провел там чуть более месяца. Что могло заставить его пойти на такой радикальный шаг, пока неизвестно.

Уже через несколько часов сотрудникам Нацполиции удалось задержать беглеца "по горячим следам".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве из Лукьяновского СИЗО сбежал 19-летний осужденный за убийство Виталий Пушкин. Его отсутствие обнаружили во время проверки заключенных.

В Одессе накажут начальника СИЗО, который после пьяного вождения пытался справить нужду на копов.