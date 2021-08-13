На Одесчине в ДТП погибли полицейские: возвращались со следственного эксперимента. Фото

В районе поселка Сарата Одесской области вечером в пятницу, 13 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских. В результате в аварии погибли три человека, еще один пострадал.

На сайте областного ГУ Национальной полиции подтвердили инцидент. По предварительной информации, в легковом авто ехали сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП Одесской области. Их направили в командировку.

Машина направлялась из Татарбунар в Сарату. В селе Заря транспортное средство съехало в кювет.

Издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что копы возвращавшиеся со следственного мероприятия.

Telegram-канал "Х**вая Одесса" в свою очередь указывал: якобы авто перевернулось. Причина ДТП пока неизвестна.

По непроверенным данным СМИ, выживший офицер находится в тяжелом состоянии.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, 11 августа в Киеве на повороте на улицу Академика Булаховского столкнулись полицейская Skoda Rapid и маршрутный автобус. В ДТП пострадал правоохранитель.