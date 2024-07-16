За $70 тыс. обещал помочь с назначением на высокую должность в "Укрспирте": на Киевщине задержали мошенника. Фото

Правоохранители разоблачили на мошенничестве жителя Киевщины. Злоумышленник обещал знакомому за 70 тысяч долларов США помочь ему с назначением на руководящий пост в ГП "Укрспирт".

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители на мошенничестве разоблачили жителя Киевщины. Он предложил знакомому "помощь" в назначении на должность директора в ГП "Укрспирт". За 70 тысяч долларов США аферист обещал "привлечь собственные связи в Кабинете министров Украины", – рассказал Сваток.

Злоумышленника задержали с поличным во время получения денег. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой более 3 миллионов гривен залога.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, обманула граждан под предлогом закупки дронов для ВСУ. В общей сложности злоумышленница "заработала" около 10,5 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении трем злоумышленникам, которые, по версии следствия, под предлогом инвестирования в криптовалюту обманули граждан почти на 400 тысяч гривен. Всего от их действий пострадали 52 человека.

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