Обманули 52 человека на 400 тыс. грн, предлагая инвестировать в криптовалюту: полицейские Киева разоблачили мошенников. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении трем злоумышленникам, которые, по версии следствия, под предлогом инвестирования в криптовалюту обманули граждан почти на 400 тысяч гривен. Всего от их действий пострадало 52 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Установлено, что трое дельцов в возрасте от 16 до 20 лет создали Telegram-канал, в котором размещали объявления о возможности сверхвысокой прибыли путем инвестирования в криптовалюту. Общаясь с гражданами онлайн, подельники убеждали последних перечислять их средства на подконтрольные им банковские карты. Впрочем, после получения денег связь с потерпевшими прекращалась и никакой прибыли они не получали", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что злоумышленники обманули 52 потерпевших на почти 400 тысяч гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и другие вещественные доказательства. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а бизнесменам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, обманула граждан под предлогом закупки дронов для ВСУ. В общей сложности злоумышленница "заработала" около 10,5 миллионов гривен.

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