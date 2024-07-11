Присвоила около 10,5 млн грн на дронах для ВСУ: полицейские Киева разоблачили директора благотворительного фонда

Правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, обманула граждан под предлогом закупки дронов для ВСУ. В общей сложности злоумышленница "заработала" около 10,5 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили директор благотворительного фонда в присвоении денег, которые предназначались для приобретения оборудования на нужды Вооруженных сил Украины.

"После получения средств, правонарушительница сначала частично осуществляла поставки дронов, но в дальнейшем, не собираясь выполнять договоренности, прекращала какое-либо общение с инициаторами благотворительных взносов, присваивая деньги себе", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские собрали необходимую доказательную базу и установили троих пострадавших, пострадавших от действий 34-летней харьковчанки. В общей сложности обманутые граждане перевели около 10,5 миллионов гривен на счет злоумышленницы. Злоумышленницы сообщили о подозрении в мошенничестве. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 3 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, организовали масштабную мошенническую схему по продаже техники. Они продавали через соцсеть Instagram несуществующие MacBook и iPhone.

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