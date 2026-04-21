Все свои действия записывал на диктофон: всплыли новые подробности о стрелке, убившем семерых человек в Киеве

Злоумышленник, который совершил теракт в Киеве в субботу, 18 апреля, свои действия записывал на диктофон. Сама трагедия началась с бытового конфликта с соседом.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с представителями СМИ, передает корреспондент OBOZ.UA. Расследование преступления продолжается

Теракт под запись

"Все началось с бытового конфликта. Стрелок проживал на 5 этаже. У него были конфликты с соседом с 6 этажа. Как понятно, уже некоторое время продолжался этот конфликт. И вот в этот день между ними снова был конфликт. Когда изъяли телефон стрелка – уже после его ликвидации – увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз дало возможность понять поминутно, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он надиктовывал, очень трудно", – рассказал министр.

По словам Клименко, сейчас специалисты анализируют запись нападающего, однако, это смесь слов, "которые ни к чему, в принципе, не могут быть составленными". В частности, среди сказанного было – "Директор, директор говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый".

Министр добавил, что злоумышленник после конфликта с соседом, несколько раз надиктовывал слова о директоре, после чего начал стрелять.

